Van'da kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.

Van ve ilçelerinde 2 gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştığı bölgede, kar yağışının durmasının ardından bölgede soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklıklar bazı ilçelerde eksi 19 dereceye kadar düşerken, yetkililer bölge için don ve buzlanma uyarısı yaptı.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri ile Karayolları'na bağlı ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Kapalı olan, 21 mahalle ve 49 mezra olmak üzere toplam 70 yerleşim yerinin, yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-25 10:08:08



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