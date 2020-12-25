Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğudaki dört il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu olacağı belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte gün boyu kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölünde Hava durumu: parçalı ve az bulutlu, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (1030 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 m, görüş: iyi. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis ve Hakkari 3, Van ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir” denildi.

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