İneği telef olan aileye, Kaymakamlık el uzattı



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 3 çocuğu Ailevi Akdeniz Ateşi hastası (FMF), olan ailenin 2 ineğinden biri geçtiğimiz hafta ahırda telef oldu. Maddi imkanları iyi olmayan aileye Erciş Kaymakamlığı, kuru gıda ve para yardımında bulundu.

Erciş İlçesi'nin kırsal Salihiye Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi Süreyya Koç, 10 gün önce sabah kalkıp hayvanlara yem vermek için ahıra indiğinde iki inekten birinin telef olduğunu gördü. 3 çocuğu FMF hastası olan Süreyya Koç ile oğlu, ineğin başında gözyaşı döktü. Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri de hemen harekete geçerek ailenin evine gidip sorun ve sıkıntılarını dinleyip, aileye kuru gıda ve bir miktar para yardımında bulundu.

5 çocuk annesi Süreyya Koç, geçtiğimiz hafta gözü gibi baktığı ineğinin öldüğünü belirterek, "Haber alan Erciş Kaymakamlığımız bugün bize kuru gıda ve biraz para yardımında bulundu. Allah devletimizden, kaymakamlığımızdan razı olsun. Bu süreçte hep bizi arayıp, sorarak yalnız bırakmadılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-25 14:44:35



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