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Van ’da mesleki yeterlilik sınavı Başkan Berge mesleki yeterlilik sınavını ziyaret etti

İHA

Van ’da mesleki yeterlilik sınavı Başkan Berge mesleki yeterlilik sınavını ziyaret etti

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası tarafından düzenlenen ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavını ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.
Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş ile birlikte sanayi sitesinde düzenlenen sınavı ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar dileyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, kursun gerek uygulamalı gerekse sınavlı olmasının güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, “İlimizin ve ülkemizin en büyük sorunu istihdamdır. İstihdamın oluşabilmesi için liyakatli elemana ihtiyacı var. Liyakatli elemanının da oluşabilmesi için mesleki yeterliliğin uygunluğu gerekiyor. Mesleki yeterlilik uygun olduğu zaman esnafımız, sanatkarımız ve işverenimiz de çok kalifiyeli elemanlar yetiştirecektir. Bizler bu anlamda mesleki yeterlilik kursunu çok önemsiyoruz. İlimiz açısından çok önemli çalışmalardır. Ben bu anlamda oda başkanımız Kenan Akalın ve ev sahipliğini yapan Kooperatif Başkanımız Muhittin Yıldızbaş’a teşekkür ediyorum” dedi.
Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ise esnaf sanatkarlara mesleki yeterlilik belgesi vermek amacıyla böyle bir oluşumda bulunduklarını dile getirerek, “Eğitimlerimize 80 kişi katılım sağladı. Akabinde bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaları daha da ileriye götürmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş da bu tür eğitimlerin bundan sonra da düzenlenmesini arzu ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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