Van'da evde kalan sporculara, uzaktan eğitim



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu İlçesi Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara, görüntülü olarak uzaktan eğitim programı düzenliyor. Bu eğitimlerden yaklaşık 500 çocuk sporcu faydalanıyor.

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kısa süre önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik spor akademisi açmıştı. Karşıyaka Mahallesi´nde açılan akademide profesyonel anlamda spor branşlarıyla ilgili kendi alanında yetkin eğitmenler tarafından 10 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara basketbol ve futbol eğitimleri verilmeye başlandı.

Dünya genelinde yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesiyle 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni tedbirler açıklandı. İçişleri Bakanlığı´nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, kapsamı belirlenen tedbirlerle, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması yanı sıra sosyal hayat ile ilgili birçok yeni kısıtlama da ilan edilmişti. Kısıtlamalar nedeniyle spor akademisindeki faaliyetlere de ara verildi.

500 SPORCU FAYDALANIYOR

İpekyolu Belediyesi de, pandemi nedeniyle evlerinde kalan sporcuların performans kaybetmesini önlemeye yönelik birtakım programlar geliştirdi. Belediye bünyesindeki antrenörler, salgın nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayıp, hareketleri sınırlanan futbol, basketbol ve atletizm branşlarındaki yaklaşık 500 sporcuya uzaktan eğitim yoluyla, görüntülü olarak, haftalık antrenman programı gönderiyor. Akademi bünyesindeki sporcular da bu antrenman programını evlerinde uygulayıp, bu anları kayıt altına alıyor ve antrenörlere gönderiyor. İnteraktif bir şekilde gelişen bu süreçte sporcuların hem bedenen hem de ruhen zinde tutulması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-25 16:24:58



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