Erciş Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Van’ın Erciş ilçesinde cadde kenarları ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizleme çalışmaları devam ediyor.

Erciş’te etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda ilk etapta yapılan kar temizlik çalışmalarının ardından cadde kenarları ile kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Erciş Belediyesi ekipleri tarafından gece ve gündüz çift vardiya ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kar kütleleri temizlenip araçlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

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