Vali Yardımcısı Yılmaz, fiyat artışlarına karşı denetim yaptı

Van’da korona virüs salgınından dolayı yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı.

Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç de katıldı. Market, manav, şarküteri, kasap gibi birçok işyerini denetleyen Vali Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, ürünlerin üzerindeki fiyatları tek tek inceledi. Denetim sırasında esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyaran Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın ürünleri güvenli ve olması gereken fiyattan alması için denetim yapıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına fırsat vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.

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