Öğretmenler, atıl durumdaki depoyu öğrencileri için çok amaçlı salona çevirdi



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesine bağlı Dövenci Mahallesi'ndeki ilkokulda görevli 8 öğretmen hiç izin kullanmadan, okul bahçesinde atıl durumda bulunan depoyu temizleyip, tamirini yaparak kendi imkanlarıyla öğrencileri için çok amaçlı salona çevirdi.

Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dövenci Mahallesi'ndeki Dövenci İlkokulu'nda görev yapan 8 öğretmen, okul bahçesindeki atıl durumda bulunan depoyu öğrenciler için nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmeye başladı. Önce içindeki eşyaları çıkartan Okul Müdürü Samet Askan ve öğretmenler Büşra Çelik, Burcu Barış, Şenol Yula, Asiye Koğuş, Habip Baran, Tekin Güzel Yıldız ve Fadime Yılmaz, ardından da depoyu temizleyip duvarlarını boyadı. Öğretmenler, 2 ay boyunca kendi araçları ile depoyu çok amaçlı salona çevirmek için de malzeme taşıdı. Öğretmenler depoyu hayırseverlerin de desteği ile öğrencilerin faydalanacağı çok amaçlı salona çevirdi.

Okul müdürü Samet Askan, "Öncesinde depodaki bütün malzemeleri boşaltarak temizledik. Daha sonra 8 öğretmen arkadaş deponun duvarlarını boyadık. Deponun tavan ve tabanında önemli dökülmeler vardı. Bunları ve kalorifer peteklerini hep birlikte onardık. Çok amaçlı salonumuzda çocukların fiziksel, bilimsel ve zeka seviyelerinin gelişmesi için kütüphane, satranç ve çeşitli oyun paketleri hazırladık" dedi.

Öğretmen Burcu Barış ise öğretmen arkadaşlarıyla birlikte ara izin yapmadan çok amaçlı salonunun yapımı için çalıştıklarını söyledi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğretmenlerimiz okul bahçesindeki atıl durumda bulunan depoyu kendi imkanları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle çok amaçlı salona çevirdiler. Bu bağlamda arayı fırsata çeviren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-26 08:30:03



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