Memur emeklisinin baktığı köpek ve kediler aynı kaptan besleniyor



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde memur emeklisi Cengiz Haksever (66), soğuk kış günlerinde müstakil evinin bahçesinde köpek ve kedilere bakıp, karınlarını doyuruyor. Kedi ve köpeklerin aynı kapta yemeleri ise dikkat çekiyor.

Erciş Belediyesi'nden 13 yıl önce emekli olan 6 çocuk babası Cengiz Haksever, hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Yaşadığı evin bahçesinden ayrılmayan 1 köpek ve 3 kediye sürekli ev sahipliği yapan Haksever, zaman zaman sokak köpeklerine de kapılarını açıp, karınlarını doyurmaya çalışıyor. Kasaptan aldığı et, tavuk kırıntısı, kemik ve mamaları köpek ve kedilere yediren Haksever, bundan büyük mutluluk yaşadığını anlatıyor.

Cengiz Haksever'in emekli maaşıyla aldığı et ve tavuk kırıntılarını köpek ve kedilerin aynı kapta yemeleri ise dikkat çekiyor. Soğuk kış aylarında herkesin sokakta yaşayan hayvanlar için daha duyarlı olmalarını isteyen Haksever, "Sokaklarda onlarca sahipsiz hayvan var ve bu hayvanların da yiyeceğe ihtiyacı var. Herkes duyarlılık göstermeli. Beni en çok mutlu eden yanı ise aç kalan köpek ve kedilerin aynı ortamı paylaşıp, aynı kaptan yemeleri. Sadece sahiplendiğim hayvanlara da bakmıyorum. Sokakta yaşayan diğer hayvanlara da zaman zaman yiyecek vermeye çalışıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-28 14:12:15



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