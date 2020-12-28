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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hediye Karavanı' Van’da

İHA

'Hediye Karavanı' Van’da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' Van’a ulaştı.
İstanbul'dan yola çıkan ve 14 ilde çocuklara hediyeler dağıtacak olan ‘Hediye Karavanı’, Van’da çocuklarla buluştu. Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında düzenlenen programda konuşan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, özellikle korona virüsle mücadele sürecinde bu projenin anlam kazandığını ifade ederek, “Çok öncesinden başlayan teknoloji bağımlılığı, bu süreçte iyice kendisini göstermeye başladı. Aynı evde çocuk velileriyle, veliler dostlarıyla bir araya geldiğinde muhabbetin, sohbetin, gönül bağının yerini maalesef teknolojik aygıtlar almış durumda. Artık ciddi bir bağımlılık düzeyine geldi. Uluslararası birçok teşkilat, teknolojik bağımlılığını göz önüne almış ve bunun tedbirlerini düşünmeye başlamış durumda. Böyle bir süreçte bu programın özelliği bir adım daha öne çıkıyor. Öncellikle bu oyunların hepsi bizim geçmişimiz, milli servetimiz. Bunların hatırlanması ve böyle bir süreçte gündeme gelmesi özellikli bir durum. Yine teknolojik bağımlılıktan kurtularak belki aile içindeki ilişkilerin daha güçlenmesi, evlatlarla velilerinin, büyüklerinin ilişkilerinin gelişmesi noktasında çok özel bir program. İnşallah amacına ulaşır” dedi.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ise ‘Oyun Karavanı Yollarda’ projelerine ilave olarak faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirerek, “Evlerinde çocuklarımız sıkıldılar, dışarıya çıkamadılar. Biz de bu projemizin adında küçük bir değişiklik yaparak ‘Hediye Karavanı Yollarda’ şekline çevirdik. Bu süreçte çocuklarımızın evlerine oyunlarımızı ulaştıralım istedik. Bu anlamda valiliklerimizin koordinasyonu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze hediyelerimizi teslim edeceğiz. Akabinde il müdürlüğümüz de hediyelerimizi çocuklarımızın evlerine ulaştıracaklar. Bu süreçte evlerinde sıkılan çocuklarımız akranlarıyla, aileleriyle hoşça vakit geçirecekler” ifadelerini kullandı.
Proje Koordinatörü Tuğba Baylan da, hediye karavanının Ankara’dan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önünden uğurlandığını aktararak, “İlk olarak Malatya’dan başladık turnemize. Sonrasında çok şükür 7 ilimizi geride bıraktık, çocuklarımızı hediyeleriyle buluşturduk. Bugün 8’inci ilimiz Van’dayız. Önümüzde 6 ilimiz daha var. Bu 6 ilimizde hediyeleriyle buluşmayı bekleyen çocuklarımız var. Ben bu süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen Türk Hava Yollarına ve diğer sponsorlarımıza, hediyelerine kavuşan ve kavuşacak olan çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman da, Anadolu’da ‘Abdal düğünsüz, çocuk oyunsuz olmaz’ diye bir atasözünün olduğuna dikkat çekerek, “Burada çocukların geleneksel oyunlarını yaşatmak, çok önemli bir unsurdur. Çocuklar oyun oynamıyor, aslında oynarken hayatı ve yaşamı öğreniyor. Oyunla birlikte eğitimimizi tamamlamış oluyoruz. Eğitimde asıl faktör, çocukları şiddetten uzak tutabilecek oyuncaklara yer vermeliyiz. Buradaki amacımız, çocuğu şiddetten uzak tutabilmek ve sosyalleştirebilmektir. Çocukları sosyal ağlardan ne kadar çekebilirsek, o kadar çok sosyalleştirmiş oluyoruz. Biz ebeveyni olarak çocukların oyun oynama hakkına daima saygı duymalıyız ve bu çocukları şiddetten uzak tutacak oyuncaklara ve oyunlara yönlendirmeliyiz” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman tarafından temsili olarak üç çocuğa hediyeleri verildi. Hatıra fotoğrafının ardından tır Hakkari’ye doğru yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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