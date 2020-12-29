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Güneşli havada kızak keyfi Günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar gönüllerince kaydı

İHA

Güneşli havada kızak keyfi Günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar gönüllerince kaydı

Van’ın Özalp ilçesinde günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın keyfini kızakla kayarak çıkardı.
Mevsimin ilk karının yağmasıyla Özalp ilçesi beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından bugün yüzünü gösteren güneş en çok çocukları sevindirdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle günün belli saatlerinde dışarı çıkabilen çocuklar, güneşli havada kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Çocukların neşeli anlarına büyükler de katılarak kızakla kayıp çocukluklarını yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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