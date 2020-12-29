42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması

Van’da geçen sene yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerince Bahçesaray karayolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçen sene 45 Şubat tarihlerinde meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği yolda daha dikkatli çalışma yürüten karayolları ekiplerine Bahçesaray Belediyesi de destek verdi.

Karayolu üzerindeki Karapet Geçidi’nde çalışma yapan ekipleri ziyaret eden Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, ikramlarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. Geçen yıl çok büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Meki Arvas, “Bu yıl bütün ekiplerimiz çalışırken öncelikli olarak oluşabilecek çığ felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda çok hassa davranıyoruz. Bölgede yer yer kar kalınlığı 1 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz VanBahçesaray karayolunun ulaşıma sürekli açık kalması için devamlı çalışıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.