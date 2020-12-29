Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan VanBahçesaray yolu, ekiplerin 1 haftalık temizleme çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. VanBahçesaray yolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 1 haftalık yol temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-12-29 13:02:42



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