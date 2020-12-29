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Ebe Elife, tüp mide ameliyatı sonrası bir ayda 17 kilo verdi

DHA

Ebe Elife, tüp mide ameliyatı sonrası bir ayda 17 kilo verdi


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan ebe Elife Saraç (26), Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in obezite merkezinde yaptığı 'tüp mide' ameliyatı sonrası 1 ayda 17 kilo verdi. 160  kilogramdan 143 kilograma inen Saraç, çok mutlu olduğunu söyleyerek, ameliyatı yapan Doç. Dr. Çelik'e teşekkür etti.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2 yıl önce kurulan Obezite Merkezi, kilo sorunu yaşayan hastaları sağlığına kavuşturuyor. Şu ana kadar 4 ameliyat yapılan merkezde kilo sorunu yaşayan Kadın Doğum Servisi'nde görevli ebe Elife Saraç da ameliyat oldu. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik tarafından gerçekleştirilen 'tüp mide' ameliyatı ile Saraç, 1 ayda 17 kilo verdi. Saraç, 160 kilogramdan 143 kilograma düştü.
'TÜP MİDE AMELİYATIYAL SAĞLIĞINA KAVUŞTU'
3,5 yıldır ebelik yaptığını söyleyen Elife Saraç, aşırı kilolarından kurtulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Yıllardır kilolarımla mücadele eden bir insanım. Yaklaşık 3 yıldır diyetlerle kilo vermeye çalışıyordum. Bu süreçte 50 kilo verme ve alma gibi süreçler atlattım. Ama hiç bir zaman istediğim rakamlara ulaşamadım. Kendi alanımda da kilomla ilgili sorun yaşamaya başladım. Çünkü artık hem çalışma hayatımı, hem de dışarıdaki hayatımı etkiliyordu. Obezite merkezinde Doç. Dr. Sebahattin Çelik beyin böyle bir birim kurduğunu duydum. Kendisi Genel Cerrah doktoru. Araştırmalar yapıyordum. Ameliyat süreci ile ilgili hep korkularım vardı. Ama böyle bir birimde bir çok soru işaretinin yok olduğunu, kafamdaki tüm soruları yok ettiklerini emin olduktan sonra karar verdim. Çünkü bir şeylere adım atmam gerekiyordu. Böyle bir ameliyata adım atarak ben kafamdaki bütün soru işaretlerini yok ettim" dedi.
'1 AYDA 17 KİLO VERDİ'
Zor bir süreç beklediğini, ancak tam tersi olduğunu anlatan Saraç, "Yaklaşık bir ay önce ameliyat oldum. Bir gün yoğun bakım, 5 gün serviste kaldım. 'Tüp mide' ameliyatı ile ilgili korkularım vardı. Ama hiç sorun yaşamadım. Çünkü hocamızın cerrahlık konusundaki becerisine çok güveniyordum ve süreç sonunda da böyle bir şeyle karşılaşmadığım için çok mutluyum. Ameliyat öncesi 160 kiloydum, ameliyattan sonra 17 kilo vererek, 143 kiloya düştüm. Diyet yaparak kilo veremeyen herkesie, bu şekilde tedavi olmalarını öneriyorum. Kilo ile mücadele ederken bir çok hastalığa maruz kalıp, bir sürü zorlukla savaşmaktansa 1 ya da 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bu ameliyat sürecini atlatarak, sağlıklı yaşamak daha mantıklı. Ben çok memnunum"diye konuştu.
'OBEZİTE MERKEZİMİZDE ŞU AN 100 HASTA VAR'
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, kendi personeli olan bir ebenin sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Ebe arkadaşımız gerçekten sağlığını bozacak derecede aşırı yağ, kilo şikayeti vardı. Obezite merkezimize güvenerek bize başvurdu. Tüm mide ameliyatını yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdik. Ebe hanım gayet mutlu. Çok başarılı. Kendisi de çok memnun hayatından. Bir ayda yaklaşık 17 kilo verdi. Bu da mutluluk verici bir durum. Muayenesini de yaptım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Obezite merkezimiz böyle başarılı ameliyatlarla Van halkına daha çok hizmet edecektir. Şu ana kadar bu merkeziminde dördüncü ameliyatımız oldu. Burada yaklaşık 100 hastamız var. Bu merkez, aşırı kilo, yağ sorunu hastalarnımıza hizmet veriyor. Ameliyat da bunun bir tedavi seçeneği. Ancak biz ilk önce Sağlık Bakanlığı'mızın tanımlamış olduğu modülleri uyguluyoruz. Bunun sonrasında kilo veremeyen hastalarımıza tüp mide ameliyatı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-12-29 13:58:53

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