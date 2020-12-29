Doktor, mühendis ve öğretmen yetiştiren anne şimdi okuma yazma öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor, mühendis ve öğretmen yetiştiren anne şimdi okuma yazma öğreniyor

İHA

Doktor, mühendis ve öğretmen yetiştiren anne şimdi okuma yazma öğreniyor

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Aslı İmre, evlatlarını doktor, öğretmen, mühendis olarak yetiştirdikten sonra şimdi de torunundan okuma yazma öğreniyor.
Eşiyle birlikte kendini çocuklarının eğitimine adayan fedakar anne, onları okutabilmek için pek çok zorluğa göğüs gerdi. 4’ü öğretmen, 3’ü doktor, biri mühendis, biri hemşire ve biri de lise öğrencisi olan 10 çocuk yetiştiren anne Aslı İmre, şimdi de okuma yazma öğreniyor. Okuma yazma bilmeyen anne, bu nedenle yaşadığı zorlukları aşabilmek için 11 yaşındaki torunu Zeynep İmre'den ders almaya başladı.
İnsanların okuma yazmayı öğrenerek kendini ifade edebilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Aslı İmre, öğrenmenin, kendini geliştirmenin yaşının olmadığını söyledi. Zor imkanlarla 10 çocuğunu okuttuğunu kaydeden İmre, “Eskiden çocuk okutmak zordu, sobalar yanmıyordu, kömür yoktu, durumumuzda çok kötüydü. Oğlum tıp okuyordu, evde bir soba yanıyordu. Bizim olduğumuz odada ders çalışıyordu. Evde ders çalışıldığı zaman el işaretiyle konuşurduk ve bu şekilde de alıştık. 9 çocuklu bir evde bir soba yakıyordum, doktor olan oğlumda aynı ortamda çalışıyordu, zorluk çektik ama çok şükür bugün iyi durumdalar” dedi.

“Keşke daha önce okusaydım”
Okuma yazma öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden İmre, “Okuma yazma ne kadar erken öğrenebilirsen o kadar güzel, keşke bende önce okusaydım, öğrenseydim. İnsan bir yere gidince derdini anlatamıyor, bir tabelayı okuyamaz, asansör kapılarında ne yazdığını bilmiyor. Ben doktora gidiyordum, bilmediğim için millete soruyordum. Keşke daha önce okusaydım üniversiteye giderdim, çocuklarla birlikte sınavlara girerdim. Yıllardır çocuklara bakıyorum, çamaşır, yemek ev işleri çok olunca okumaya fırsat olmadı. Şu an çalışıyorum okuma yazmayı çözeceğim” diye konuştu.

“Ailelere önerim çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar”
Ebeveynlere çocukların geleceği için de mesaj veren İmre, “Ailelere önerim, çocuklarını sahipsiz bırakmasınlar, gençleri başıboş bırakmasınlar. Ben hiçbir çocuğumu başıboş bırakmadım, oğlum 15 yaşında utandığı için kendisi gelip kapıyı açmadı. Kendi arkadaşları da dışarıda akşama kadar eve gelmiyorlar. Ben oğlumun akşama kadar dışarıda boş gezmesine izin vermiyorum, yine dışarı çıksınlar oynasınlar ama geç saate kadar boş yere dışarıda kalmalarına müsaade etmiyorum. Zor imkanlarla 10 çocuk büyüttüm ama çok şükür kimse kapıma gelip çocuklarımın şikayetini yapmadı. Herkes onlara dua ediyor çünkü ben başıboş bırakmadım. Bir evde en önemli kişi annedir. Baba dışarıda çalışıyor, içeriden haberi yok. Anne çocukları büyütüyor, o çocuk dışarıda hırsızlık yapar, dışarıda dolanır, kavga eder o annenin sorunudur. Çocuklarıma okulda yaramazlık yapmayın, evde anneniz ben isem, okulda öğretmeniniz annenizdir diyordum” şeklinde konuştu.
Ninesine ders verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Zeynep İmre ise “Bence güzel bir duygu, nenem bu yaşta okumaya başladı. Bu beni çok sevindirdi. İlk önce nenem ‘bana kitap ver, ben kitap okuyup yazmak istiyorum’ derdi. Bende tamam dedim ve ona okuma yazmayı öğretmeye başladım. Çok kısa bir sürede okuma yazmayı öğrendi. Bu beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.
Doktor Gürkan İmre de annesinin ders çalışırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, “9 çocuğunu (3 doktor, 4 öğretmen, 1 mühendis, 1 hemşire) yetiştiren annem, 60 yaşında okuma yazma öğreniyor” notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tuşba Belediyesi yükselişine hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi yükselişine hız kesmeden devam ...
Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2020'de 10 bin vakaya müdahale etti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2020'de 10 bin ...
Başkan Yakup Akgül’den Van milletvekillerine teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Yakup Akgül’den Van milletvekillerine teşekkür
Ebe Elife, tüp mide ameliyatı sonrası bir ayda 17 kilo verdi
YEREL HABERLER Ebe Elife, tüp mide ameliyatı sonrası bir ayda 17 ...
Van’da ‘TÜBİTAK Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘TÜBİTAK Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı
Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Çığ riski yüzünden kapatılan Van- Bahçesaray yolu, ...
Kıyı Ege Belediyeler Birliği, kardeş şehir Erciş'i unutmadı
YEREL HABERLER Kıyı Ege Belediyeler Birliği, kardeş şehir Erciş'i ...
Başkale’de kar lastiği ve zincir denetimi
YEREL HABERLER Başkale’de kar lastiği ve zincir denetimi
(Özel haber) Çocukların 3 saatlik kızak keyfi
YEREL HABERLER (Özel haber) Çocukların 3 saatlik kızak keyfi
9 çocuğu doktor, mühendis, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma öğreniyor
YEREL HABERLER 9 çocuğu doktor, mühendis, öğretmen ve hemşire olan ...
42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda ...
Güneşli havada kızak keyfi Günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar gönüllerince kaydı
YEREL HABERLER Güneşli havada kızak keyfi Günün belli saatlerinde ...
Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol tuzlama çalışması
DOĞUSİFED yeni logosunu tanıttı
YEREL HABERLER DOĞUSİFED yeni logosunu tanıttı
'Hediye Karavanı' Van’da
YEREL HABERLER 'Hediye Karavanı' Van’da
Memur emeklisinin baktığı köpek ve kediler aynı kaptan besleniyor
YEREL HABERLER Memur emeklisinin baktığı köpek ve kediler aynı ...
VEDAŞ, Başkale ilçesinde elektrik hatlarını yeraltına aldı
YEREL HABERLER VEDAŞ, Başkale ilçesinde elektrik hatlarını yeraltına ...
Van Büyükşehir Belediyesi doğrudan satın alma işlerini internete taşıdı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi doğrudan satın alma ...
Bahçesaray’da karla mücadele
YEREL HABERLER Bahçesaray’da karla mücadele
Van’ın kent tarihine ve sosyolojisine katkı sunan bir kitap daha yayımlandı
YEREL HABERLER Van’ın kent tarihine ve sosyolojisine katkı sunan bir ...
Van Büyükşehir Belediyesi doğrudan satın alma işlerini internete taşıdı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi doğrudan satın alma ...
Van MYO'da devir teslim töreni
YEREL HABERLER Van MYO'da devir teslim töreni
(Özel) Minik Berre’nin hayvan sevgisi Kuşlar için pencerenin önüne ekmek bırakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Minik Berre’nin hayvan sevgisi Kuşlar için ...
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X