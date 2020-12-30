Van'da, araçta 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde yol uygulaması yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli A.A. ise gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-30 09:55:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.