Van’dan Türkiye’nin dört bir yanına kaz eti 4 yıl önce kurdukları çiftlikte yetiştirdikleri kazlarla taleplere yetişemiyorlar Girişimcilerin yeni gözdesi kaz çiftlikleri oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde 4 yıl önce Fransa’dan getirilen kaz yumurtalarından elde ettiği hayvanlarla çiftlik kuran girişimciler, üretilen kaz etini ülkenin dört bir tarafına gönderiyor.

Van’da yaşayan girişimci kardeşler, 4 yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı. Girişimci kardeşler, daha sonra getirdikleri yumurtaları Ankara’da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri Van’ın merkez Tuşba ilçesine getirerek kaz çiftliği kurdu. Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 kazları bahar ve yaz mevsimlerinde dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen kardeşler, havaların soğumasıyla da bin bir emekle yetiştirdikleri kazların etlerini satışa sunuyor.

Hijyen kurallarına uyarak kestikleri kazların etini 40 derecelik su kazanlarına alan girişimci kardeşler, daha sonra makinelerle tüylerini temizliyor. Temizledikleri etleri asarak dinlendiren kardeşler, daha sonra paketlemek üzere satışa sunuyor. Türkiye’nin dört bir köşesinden talep alan kardeşler, son günlerde yoğun bir mesai harcıyor.



“Kışın daha çok tercih ediliyor”

İHA muhabirine konuşan kaz yetiştiricisi Bilal Kasap, kaz etinin son zamanlarda geçtiğimiz yıllara oranla daha çok tercih edildiğini belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte kaz etinin yağlanarak lezzetli hale geldiğini ifade eden Kasap, “Kaz işiyle yaklaşık 4 yıldır ilgileniyoruz. Kışın gelmesiyle birlikte de kesimlerimize başladık. Her mevsimden ziyade kışın daha çok tercih ediliyor. Kaz soğuk havayı gördüğünde yağlanmaya başlar. Bu durumda illa kar yiyecek diye bir şey yok. Ancak kaz eti havalar soğuduğu zamanlarda rahatlıkla yenilebilir. Van’da insanlarımız yeni yeni kaz etinin lezzetini tatmaya başladı. Bu yüzden hem Van hem de il dışından siparişlerimiz var” dedi.



“Her taraftan talep var”

Hijyenik bir ortamda kesimlerini yaptıkları kaz etinin siparişlerini almaya başladıklarını dile getiren Kasap, “Geçen yıldan kaz etini tadarak lezzetine varanlar, bu sene de geri dönüş yaptılar. Şu an otel ve restoranlara veriyoruz. Kars ilimizden de talepler var. İl dışından İstanbul, Ankara, her taraftan talep var. Sosyal medya hesaplarımız var. Bu hesaplar üzerinden de sipariş alıyoruz. İnsanların kaz etini tatmalarını tavsiye ediyoruz. Buyurup gelsinler ve kaz etinin tadına baksınlar” diye konuştu.

