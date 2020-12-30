Erciş Belediyesi 2020 yılında 230 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi

Van’ın Erciş Belediyesi, 2020 yılında 7 milyon TL’lik yatırım ile 230 bin 150 metrekare kilitli parke taşı yol çalışması yaptı.

2020 yılında yol, temizlik, çevre düzenleme ve yeşillendirme, sosyal belediyecilik çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda önemli faaliyetlere imza atan Erciş Belediyesi, 30 mahallede yürüttüğü kilitli parke taşı çalışmaları kapsamında toplamda 230 bin 150 metrekare yol çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında mahallerin ulaşım yolları, ara sokakları, kaldırımları ile cami ve okul çevreleri kilitli parke taşı ile döşendi.

Gönül belediyeciliğini şehrin her tarafına ulaştırmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Yapmış olduğumuz çalışmalarla milletimizin ayağının yazın toza, kışın çamura değmesini istemedik. Bu kapsamda, belediyemizin 7 milyon TL’lik kaynağı ile 230 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. İnşallah, 2021 yılında da çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez Beyefendiye, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas Beyefendiye, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine ve özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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