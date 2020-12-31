Kar nedeniyle atölyesine gidemedi, küreme aracı yaptı



Barış KUL/ADİLCEVAZ(Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan Orhan Emen (50), kar yağışı nedeniyle yolu kapanan atölyesine gidemeyince küreme aracı yaptı. Yaptığı kar küreme aracını traktörüne monte eden Emen, hem kendi yolunu hem de yaşadığı mahallenin yollarını temizliyor.

Adilcevaz ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Aydınlar beldesinde yaşayan 8 çocuk babası Orhan Emen, 4 yıl önce güvenlik koruculuğundan emekli oldu. Demir doğrama ile lastik tamir atölyesi açan Emen ayrıca traktör alıp, yaz aylarında çiftçilikle uğraşmaya başladı. Emen, kar yağışı nedeniyle atölyesinin yolu kapanınca kar küreme aracı yapmaya karar verdi. Kullanılmayan aletler ile su borularından küreme aracı yapan Emen, onu traktörüne monte etti. Artık evi ile atölyesi arasında bulunan 500 metrelik yolu kendisi temizleyen Emen, yaşadığı mahallenin yollarını da açıyor.

Yaşadığı mahallede takdirle karşılanan Emen, evinden çıkıp atölyesine giderken veya atölyesine gelmek isteyen müşterilerinin kar nedeniyle zorluk yaşamaları üzerine küreme aracı yapmaya karar verdiğini söyledi. Hem kendisinin hem de mahallede yaşayanların memnun olduğunu anlatan Emen, "Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanıyor. Ben de iş yerime gitmekte zorlanıyordum. Buna bir çözüm bulmam gerekiyordu. Evde bulunan ot tırmığı ve demir çubukları alıp işleyerek birbirine kaynak ettim. Bu yaptığım kar küreme aletini traktörümün arkasına monte ettim. Bu icadı yapmak yaklaşık 2 günümü aldı. Evim ile iş yerimin arası 500 metre, bu alanı da yaptığım küreme aracıyla açabiliyorum. Demir doğrama ve lastik tamir dükkânıma gelen müşterilerim beklesinler, mağdur olsunlar istemiyorum. Kar küreme aracımla hemen yolları açabiliyorum. Sadece kendi yolumu değil, köyün bütün yollarını da bu yöntemle açıyorum" dedi.

Aydınlar beldesi sakinleri ise, "Artık bir küreme aracı olduğu için çok rahatız. Orhan Emen hazır bekliyor. Kar nedeniyle yolların kapanmasından artık korkmuyoruz. Özel İdare veya belediye ekiplerini beklemeden mucidimiz sayesinde yollarımız açılıyor. Köyde yaşayanlar olarak kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştular. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-31 09:23:20



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