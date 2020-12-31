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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van kedilerinde korona virüse rastlanmadı Salgın nedeniyle Van kedileri insanlardan uzak kaldı

İHA

Van kedilerinde korona virüse rastlanmadı Salgın nedeniyle Van kedileri insanlardan uzak kaldı

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villası'nda koruma altındaki kedilerde şu ana kadar korona virüs tespit edilmedi.
Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle bilinen dünyaca ünlü Van kedilerinin korona virüs tedbirleri kapsamında insanlarla teması kesildi. Korona virüsün hayvanlara da bulaştığı yönündeki bazı haberlerin ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, bir takım önlemler alındı.
Alınan tedbirler çerçevesinde en fazla iki aile Van Kedi Villası’na alınırken, kedilerin bulunduğu bahçeye girilmesi ve kedilere temas edilmesi ise yasaklandı. Alınan tedbirler sonucunda ise Van kedilerinde şu ana kadar herhangi bir korona virüs belirtisi görülmedi.

“Hayvanlarımız için zor bir süreç”
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin koruma altında olmaları nedeniyle tedbirlerin titizlikle alınması gerektiğini belirtti. Türkiye'deki pandemi nedeniyle hayatın eski normalinin çok gerisinde devam ettiğini anımsatan Prof. Dr. Kaya, “Tabii ki bu pandemi bize de yansıdı. Çünkü eskiden ziyaretçi sayımız çok fazlaydı ve günlük 600700 civarı, hafta sonu ise binleri geçen ziyaretçi sayılarımız vardı. Şimdi tek tük ziyaretçiler var. İşin doğrusu belli kurallar içinde de ziyaret edebiliyorlar, ancak hayvanlara temas etmeleri yasak. Yani bir seferde içeriye iki aile alabiliyoruz, daha fazla ailenin yoğunluk oluşturmasına müsaade etmiyoruz. Tabii ki bu eskiden insanlara alışkın olan hayvanlarımız için zor bir süreçtir. Çünkü eskiden insanlar hayvanların içine girip sevebiliyor ve besleyebiliyordu. Böylece hayvanlar hem sevgiden yoksun kalmıyordu hem de sosyalleşmeleri kolaylaşıyordu. Tabii ki bu süreçte bu imkândan mecbur kalarak yoksun kaldık ve bunun eksikliğini personelle gidermeye çalıştık” dedi.

“Hayvanların sağlığı açısından bir problem söz konusu değil”
Van kedilerinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve korona virüs açısından da bir probleme rastlanmadığının altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çok şükür şimdiye kadar eksiksiz ve hasarsız gelme imkanımız oldu. Çünkü başlangıçta virüsün hayvanlarla da bulaşma durumunun olduğu söz konusuydu ve öyle bir durum bizde yaşanmadı. Şu anda kontrolü normalleşme sürecimiz devam ediyor. Son dönemdeki kısıtlamaları tabii ki buradan ziyaretçi sayısında etkilemiş durumda. Herhangi bir sıkıntı durumu söz konusu değil. Kedilerin sağlığı gayet yerinde ve bizim tedbirlerimiz çok daha sıkı devam ediyor. Herhangi bir Kovid19 hastalığı nedeniyle hayvanların sağlığı açısından bir problem söz konusu değildir.”
Vatandaşın kedilerin bulunduğu alana girmek için ısrar ettiğini dile getiren Kaya, bunun için kesinlikle temas şeklindeki ziyarete müsaade etmediklerini kaydetti.
Van kedilerini çocuğuyla birlikte ziyarete gelen vatandaş ise daha önce kedilere temas ederek beslediklerini, ancak şu an korona virüs nedeniyle uzaktan sevmekle yetindiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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