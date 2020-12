Başkan Say’dan yeni yıl mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2021 yılında dünyayı saran salgın hastalığın son bulmasını dilediğini belirterek, bu sürecin bitmesiyle belediyecilik alanında 2021 yılının Edremit için projeler yılı olacağını söyledi.

Başkan Say, yayınladığı mesajda, “Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına önemli bir yılı geride bırakarak yeni bir yıla giriyoruz. Beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılda da gücümüze inanarak, ülkemizin, milletimizin ve çok kıymetli Edremitli ve Vanlı hemşehrilerimin geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesi için her türlü engeli birlik, beraberlik içerisinde aşacağımıza, aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum. 2020 yılı salgın hastalık, ölümler, yoğun bakımlar, uzaktan eğitim, depremler, doğal afetler ve ülkelerin savaş yılı oldu. Yaşadığımız tüm olumsuz sürecin bu yıl son bulmasını temenni ediyor, yaşamını yitirenlere de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Yeni başarılar ve yaşanabilir bir Edremit için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Say, “Her ne kadar pandemi süreci projelerimizin tamamlanmasını geciktirmiş olsa da hizmetlerimize ve projelerimizi mümkün olduğunca yürüterek hayata geçirdik. 2021 yılında öncelikle tüm dünyayı ve ülkemizi saran salgın hastalığın son bulmasını diliyorum. Bu sürecin bitmesi ile belediyecilik alanında 2021 yılının Edremit için projeler yılı olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2021 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

