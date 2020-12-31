AK Parti’li Gülaçar’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gülaçar, mesajında, "Ağır imtihanları tecrübe ettiğimiz bir yıl oldu. Rabbim kalan ömrümüzde hayırlı işlere imza atmayı, bereketli sonuçlar almayı ve sıhhat üzere bir ömür sürmeyi bizlere nasip etsin. Dünya hayatının geçiciliğini ve ömür sermayemizin eridiğini hatırlatan yeni yıl başlangıçlarının güzel ve doğru bir sona ulaştırmasını temenni ederim.

2021 yılı hayırlara vesile olsun" dedi.

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