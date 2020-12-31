İşitme engelli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde işitme engelli R.K. (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sahil Kent Mahallesi'nde bir apartmanın 4´üncü katında yalnız yaşayan işitme engelli R.K.'yi ziyarete gelen yeğeni, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Aderese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle apartmanın 4´üncü kat penceresine çıkan ekipler, camı kırıp içeri girdiklerinde R.K´nin cansız bedeniyle karşılaştı.

R.K´nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R,K´nın ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.

Yakınları, içeride ağır bir kokunun olduğunu, R.K´nın birkaç gün önce ölmüş olabileceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-31 18:33:40



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