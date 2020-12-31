İşitme engelli, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde işitme engelli R.K. (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sahil Kent Mahallesi'nde bir apartmanın 4´üncü katında yalnız yaşayan işitme engelli R.K.'yi ziyarete gelen yeğeni, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Aderese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle apartmanın 4´üncü kat penceresine çıkan ekipler, camı kırıp içeri girdiklerinde R.K´nin cansız bedeniyle karşılaştı.
R.K´nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R,K´nın ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.
Yakınları, içeride ağır bir kokunun olduğunu, R.K´nın birkaç gün önce ölmüş olabileceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-12-31 18:33:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.