Erciş'te yılın ilk bebeğine kaymakam altın taktı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, yılın ilk bebeği olarak gözlerini dünyaya açan Muhammet Emre'ye Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu altın takıp, çeşitli hediyeler verdi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 2021 yılı nedeniyle ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan jandarma ve polis noktalarında uygulamaya katıldı. Mehmetbeyoğlu, burada görev yapan polis ve jandarma görevlilerinin yeni yılını kutlayarak, tatlı ikram etti. Mehmetbeyoğlu, uygulama noktasında seyir halinde olan sürücülerin yeni yılını kutlayıp, tatlı ikramında da bulundu.

Mehmetbeyoğlu ve beraberindeki protokol ilçede bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne giderek Hastane Başhekimi Dr. Suat Altın ve hastanede görev yapan doktorların yeni yılını kutlayarak, Van Erciş ilçesinde 2021 yılının ilk çocuğu olan Muhammet Emre bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mehmetbeyoğlu, gözlerini dünyaya açan Muhammet bebeğe altın takarak, çeşitli hediyeler de verdi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-01-01 02:41:55



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