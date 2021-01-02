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Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Bu araçların tamamı kendi öz kaynaklarımızla alındı”

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 iş makinesini daha aldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Bu araçların tamamı kendi öz kaynaklarımızla alındı”

Van Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kendi öz kaynaklarını kullanarak filosuna 12 önemli iş makinesini daha aldı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 12 adet iş makinasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İş makinesi tanıtımı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Edremit Kaymakamı ve Belediye Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman’ın katılımıyla Süphan Mahallesinde yer alan merkez şantiyede yapıldı.
Yeni alınan iş makinelerini inceleyen Vali Bilmez, belediye yeni alınan ve alınacak şehirlerarası yolcu taşıma araçları hakkında bildi verdi. Vali Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “18’i toplu taşımada kullanılacak 8,5 metre uzunluğunda aracımızla 4 adet de şehirlerarası yolcu taşıma standartlara sahip yeni model araç aldık. Bu araçlarımız Kapıkköy Gümrük Kapısı ile merkez arasında Havaş mantığıyla çalışacaklar. Arkasından gelecek 22 adet 8,5 metre uzunluğunda aracımız yakın zamanda bize teslim edilecek. 12,5 metrelik aracımız da mart ayında teslim edilecek” dedi.

“Bu sene tedbirli davrandık”
Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Daire Başkanlığı ekiplerinin kullanacağı 12 iş makinesini teslim aldıklarını söyleyen Bilmez, “Bunları da faaliyete sokacağız. Bunlardan en önemlisi asfalt serme makinesidir (Finişer). Elimizde bu makineden daha önce vardı ama yetersiz kalmaktaydı. Bu yüzde kapasitesi daha yüksek bir makine ve beraberinde ise iki adet silindir. Bu silindir makinelerinin biri lastikli, diğeri ise demir silindirlidir. 6 adet kazıcıyükleyici Hidromek alındı. Bu makineler elimizi rahatlatacaktır. İki adet de sulama aracı bunlardan bir tanesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilirken, diğeri de kendi öz sermayemizle satın aldık. Bir diğer aracımız da kar toplama aracıdır. Bu aracımız yurtdışından geldi. Geçen sene yoğun kar yağınca bir düşük modelini Türkiye’de bulup onu kullanıyorduk. Bu sene tedbirli davrandık” diye konuştu.

“Tamamı kendi öz kaynaklarımızla alındı”
Belediyenin hizmet filosuna katılan iş makinelerin tamamını öz kaynaklarıyla aldıklarına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunlar için herhangi bir borçlanma olmadı. Diğer toplu taşıma araçları için de burç yapılmadı. Bunlar tamamen İller Bankası’ndan aldığımız kendi öz gelirlerimizle karşılandı. İnşallah önümüzdeki dönem daire başkanlığı ekipleri daha çok sahada olacak, vatandaşlarımızın daha çok derdine derman olmaya çalışacaklardır. Tek amacımız yaşanabilir bir Van meydana getirmek.”
Toplu taşıma yapan kooperatiflerin belediyenin ortaya koyduğu kurallara uymamakta gayret gösterdiklerini dile getiren Bilmez, kurallara oymayarak vatandaş memnuniyetini ön planda tutmaya çalışılmaması durumunda daha ciddi anlamda araç alımına giderek, toplu taşımanın tamamını belediye tarafından yürüteceklerinin altını çizdi.
Tanıtım programı yapılan duanın ve toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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