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Vali Bilmez: 2021'de Van Gölü kirlenmekten kurtulacak

DHA

Vali Bilmez: 2021'de Van Gölü kirlenmekten kurtulacak


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin birçok sorunun çözümü için çalıştıklarını fakat en önemli gündem maddelerinin Van Gölü olduğunu söyledi. Vali Bilmez, "En önemli projelerimizden biri Van Gölü'nü kirletmekten alıkoyacak 'Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' projesidir. Bitirilmesi son aşamaya geldi. Bu önemli projemiz devreye girdiğinde Van Gölü kirlenmekten kurtulacak. Biz Van'ın bir yolunu 5-10 yıl sonra da açabiliriz ama kirlenmiş bir Van Gölü'nü biz 10 yıl sonra geri getiremeyiz. Onun için tüm önceliğimizi Van Gölü'ne verdik" dedi. 
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez, kentte son bir yılda yapılan yatırımları ve sorunların çözümüne yönelik uygulanan projeleri anlattı. 2020'de pandemiden dolayı tarımsal faaliyetlere ciddi bir ağırlık verdiklerini belirten Vali Bilmez, imkânlarının büyük bölümünü tarımsal faaliyetler için seferber ettiklerini ifade ederek, "Bin 650 kilometre arazi yolu açtık. 104 kilometre beton sulama kanalı yaptık. Yine kendi iş makinalarımızla vatandaşlarımızın kullandığı ama kullanılamaz hale gelen 485 kilometre sulama kanalının temizlik çalışmalarını yaparak hazır hale getirdik. Bunlarla birlikte hayvan sulaması için de güneş enerjisi ile çalışan 7 tane kuyu açtık. Tarımsal faaliyetler için DAP'tan da ciddi destekler aldık" dedi. 
Yaz ayları ile birlikte asfalt işlerine ağırlık verdiklerini anlatan Vali Bilmez, Van genelinde yaklaşık 200 kilometre sıcak asfalt yaptıklarını belirtti. Şehir merkezinin, Cumhuriyet ve Maraş caddelerine sıkıştığını anlatan Vali Bilmez, bununla ilgili prestijli cadde sayısını arttırdıklarını söyledi. Bilmez, Cumhuriyet ve Maraş caddelerinin devamı olan caddeleri de yeniden düzenleyerek hem asfalt, hem kaldırımları, hem de ışıklandırmalarını yaptıklarını belirterek, "Buralar prestijli cadde haline getirildi. Milli Egemenlik Caddemizde ise yenileme çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah önümüzdeki yıl kenarda kalan caddelerimize de el atarak şehrin cazibe merkezi olan bölümlerini genişleterek trafikteki sıkışıklığı gidereceğiz" diye konuştu. 
2021'DE VAN GÖLÜ KURTULUYOR
Van'ın ve bölgenin en önemli turistik değerlerinden olan Van Gölü'nü kirlenmekten kurtaracak proje de bitme aşamasına geldi. Yaklaşık 170 milyon liraya mal olacak olan arıtma tesisi, 50 yıl boyunca 1 milyon 100 bin nüfuslu kentin ihtiyacını karşılayacak. Teknolojik yenilikler açısından Türkiye'nin en iyilerinden olan arıtma tesisinde, taş tutucu, ön arıtma, havalandırmalı kum yağ tutucu, anaorobik, havalandırma, son çökeltme havuzları, dezenfeksiyon, koku giderim, çamursusuzlaştırma üniteleri ile sais sistemi bulunuyor. Van için önemli projelerden biri olan arıtma tesisinin 2021'de hayata geçireleceğini belirten Vali Bilmez şöyle konuştu:
"En önemli projelerinden birinin de Van Gölü'nü kirletmekten alı koyacak 'Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' projesidir. Son aşamaya geldi. Bize 170-180 milyon civarında bir maliyeti olacak. Bu önemli projemiz devreye girdiğinde Van Gölü kirlenmekten kurtulacak. Biz Van'ın bir yolunu 5-10 yıl sonra da açabiliriz ama kirlenmiş bir Van Gölü'nü biz 10 yıl sonra geri getiremeyiz. Onun için tüm önceliğimizi Van Gölü'ne verdik. Bir taraftan arıtma tesisi ile uğraşırken diğer taraftan da Van Gölü sahillerindeki ahırların şehir merkezinden uzaklaştırılması ve yıkılması için belediyelerimiz ile birlikte buna ağırlık verdik. Toplumumuz da bize ciddi destekler verdi."
'ÇÖPTEN GELİR ELDE EDEN BELEDİYE OLACAĞIZ'
Van'da 2 etaptan oluşan katı atık bertaraf tesisi projesini de anlatan Vali Bilmez, "Bu projemiz 2 etaptan oluşuyordu. Birinci etapta yaklaşık 3 milyon metreküp vahşi depolanan çöpümüz vardı. Rehabilite edilmesi ve enerji üretilmesi projemiz. Bu proje tamamlandı ve faaliyete girdi. Ama mevcut günlük çöpümüzün tamamının Van merkeze getirilip ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması kısmı pandemi ve ruhsat kısmındaki bazı sıkıntılardan dolayı 2021'e sarktı. İnşallah yakın zamanda devreye girecek. İlçelerimizde çöp aktarma istasyonları kurduk. İnşallah artık Van'da vahşi çöp depolama olayına son veririz ve doğayı kirleten çöpten gelir elde eden bir belediye olacağız" dedi.
Kentin bir diğer sorunu olan ulaşım sorununa da çözümler ürettiklerini anlatan Vali Bilmez, kent için yaptıkları anketlerde en çok ulaşım sorunu ile karşılaştıklarını ve buna ilişkin çözüm olarak araç filosunu yenilemeye ve büyütmeye karar verdiklerini ifade etti. Bilmez, en kısa sürede bu araç filosunu devreye sokarak ulaşımla ilgili vatandaşın sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal alanda da ciddi faaliyetlere imza attığını, evde bakıma muhtaç olan yaşlı ve hastalara bakım hizmeti verdiklerini kaydeden Vali Bilmez şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz bu kişileri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Diğer bir projemiz ise 'Hoş geldin Bebek' projesi. Dünyaya yeni gelen bebeklerin ailelerini ziyaret eden ekiplerimiz, ihtiyaçlarının giderilmesi için destek sunuyor. Bunların yanında yardıma muhtaç olan ailelere belediyemize ait kart veriliyor. Bu kartlarımızla belirli oranlarda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Bu yıl kentimizde 2 deprem yaşandı. 6 bine yakın koliyi ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Belediyemiz bir taraftan da sınavlara hazırlanan öğrencilerimize etüt merkezleriyle hizmet veriyor. Çeşitli kurslar düzenleyerek 150 kişinin üniversiteye yerleşmesini sağladık. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Çeşitli semtlerde kreşler açarak ailelerin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Belediyemizin bünyesinde bir de spor kulübümüz var. Bunun için de değişik branşlarda gençlerimize destek veriliyor. Daha yaşanılır ve Vanlıların Van'da yaşamaktan gurur duyduğu bir kent yaratma gayreti içerisindeyiz."
MİLLET BAHÇELERİ YAPILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'nin değişik illerinde millet bahçeleri projelerini hayata geçirdiklerini belirten Vali Bilmez, "Şu ana kadar bizim de 2 millet bahçemiz ihale edildi. Bunlardan biri Van halkının çok istediği eski devlet hastanesinin olduğu yer. Orası ihale edildi inşallah firma bahar aylarıyla ile birlikte çalışmaya başlayacak. Burada belirli sosyal donatı alanlarının yanında kapalı yer altı otoparkı da yer alacak. Yer altı kapalı otoparkla birlikte trafik ciddi bir şekilde rahatlayacak. İçerisinde ayrıca bir millet kıraathanesi de olacak. Bir diğer millet bahçemiz de Akköprü Deresi'nin olduğu bölümde olacak. Bu millet bahçemiz de ihale edildi" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-01-03 09:57:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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