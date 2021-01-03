Erciş´te evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İlçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile A.T.'nin evine operasyon düzenlendi. Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bomba arama köpeği ile ev ve eklentilerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda 6 tabanca, 24 tabanca şarjörü, bin 44 fişek, 2 av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kesici alet ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, A. T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-01-03 12:30:17
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