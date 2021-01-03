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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatak'ta havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

DHA

Çatak'ta havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu


Hüdayi GÜMÜŞ/ ÇATAK (Van), (DHA)VAN'ın Çatak ilçesinde, Orhan Mantaş'a ait 140 ton alabalığın olduğu tesiste iddiaya göre havuz sularının kesilmesiyle havasız kalan yaklaşık 12 ton alabalık telef oldu. Tesis sahibi Mantaş, hidroelektrik santralinin suyu kesmesi sonucu, balıkların havasızlıktan öldüğünü ileri sürerken, HES'ten yapılan yazılı açıklamada, konunun balık çiftliğinin iç sorunu olduğu belirtildi. 
Çatak ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Orhan Mantaş'a ait alabalık tesisinde susuzluktan dolayı binlerce balık telef oldu. Bölgede bulunan hidroelektrik santralinin suyu kesmesi nedeniyle kuruyan havuzlarda 12 ton gökkuşağı ve kırmızı benekli alabalığın öldüğü öne sürülürken, küçük su birikintilerinde hayatta kalan balıklar ise havuza su doldurulduktan sonra kurtarıldı. Yaşanan balık ölümleri ile ilgili hareke geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tutanak tuttu.
Mantaşlar Alabalık çiftlik Sahibi Orhan Mantaş, tesisinde 140 ton kırmızı benekli ve gökkuşağı balığının bulunduğunu belirterek,"Yıllık üretim kapasitemiz 140 ton. Bunun 50 tonu kırmızı benekli, 90 tonu gökkuşağı alabalığı. Bugün sabaha karşı saat 03.00'te hidroelektrik santralinin suyu tamamen kapatması sonucu, yaklaşık 5-6 havuzumuzda balık teleflerimiz olmuştur. HES suyu tamamen kesti. Tesisimize normalde dakikada 700 litre su, Devlet Su İşleri'nden kiralıyoruz. Bekçilerimiz saat 03.00'ten önce tesisi dolaşmış herhangi bir sıkıntıya ratslanmamış. Ancak saat 03.00'ten sonra HES alabalık tesislerimize gelen suyu tamamen kesince, binlerce balık öldü. Bu konuda mağdur olduk. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk ise, balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine ekiplerin söz konusu bölgede inceleme yaptğını ifade ederek,"Mantaşlar Alabalık tesisi sahibi Orhan Mantaş´ın İlçe Müdürlüğümüze bugün saat 10.00 civarında yapmış olduğu ihbar neticesinde, ekiplerimiz olay yerine intikal etti. 140 ton kapasiteli tesisimizin 2 havuzunda yaklaşık 12-13 ton balığın telef olduğunu tespit ettik. Tutanaklarımızı tanzim ettik. Tesis sahibinin bize vermiş olduğu bilgiye göre, bugün sabaha karşı saat 03.00 civarında suların kesildiği ve balık ölümlerinin su kesintisi yüzünden olduğunu beyan ettiler. Çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.
HES'TEN AÇIKLAMA
Balık ölümleri ile ilgili hidroelektrik santralinden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Dere yatağında akan suyun, miktarındaki değişim, ay bazında düşünürsek Aralık, Ocak ayları en düşük seviyelere ulaşmaktadır. Mart ayından itibaren kar sularının erimesi ile Haziran ayına kadar artış göstermekte ve Haziran ayından sonra tekrar düşerek dere yatağında neredeyse kuruma noktasına gelmektedir. Devlet Su İşlerinin 10 yıllık su debisi ölçümlerinde, su rejimi bu şekilde ölçülmüştür. Yıllardır burada yaşayan bizler de , gözlemlerimiz ile bu durumu tespit etmiş durumdayız. Bugünden başlayarak 15 gün sonra dere yatağındaki su tahmini olarak tamamen kuruyacak. Balık çiftliği konusunda ise burada ki 20 adet balık havuzlarının sadece bir tanesinde bahsedilen problemin yaşanması, balık işletmesinin kendi iç problemi de olabilir diye düşünüyoruz. Biz de deredeki su azalması nedeniyle üretimde düşüşler yaşıyoruz. Balık çiftliği de su azalmasına göre kapasitesini revize edebilirdi. Biz de deredeki suyun azalmasından dolayı zor durumdayız."
 DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak
2021-01-03 17:33:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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