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Van'da, çocukların kızak eğlencesi

DHA

Van'da, çocukların kızak eğlencesi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, soğuk havaya rağmen çocuklar ve gençler , plasitk bidon ve kızaklar ile karlı yollarda kayarak, eğlendi. 
Türkiye'de, 9 Ocak 1990´da sıfırın altında 46.4 derece ile en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü Van Çaldıran'da, bu yıl da geceleri zaman zaman eksi 30 derecelere kadar düşüyor. Dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve gençler, kızak ve plastik bidonlar ile karlı yollarda kayarak, eğleniyor. Mahallelinin kızak eğlencesinde renkli görüntüler, ortaya çıkıyor. 
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-01-04 10:23:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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