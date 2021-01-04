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Van’da ‘Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinliği

İHA

Van’da ‘Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinliği

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından rahim ağzı kanserine dikkat çekmek amacıyla sağlık personellerine broşür ve yeşil kurdele dağıtıldı.
131 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, rahim ağzı kanseri ile ilgili sağlık personellerine çeşitli bilgiler vererek, sağlık elçileri olarak çevrelerini bu konuda bilgilendirmelerini istedi.
Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen, erken evrede tespit edildiği zaman önlenebilen bir kanser türü olduğunu belirterek, “Rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde (ASM) yapılmaktadır. Halkımız, ilimizde birinci basamak sağlık kurumlarından ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgi alabilirler. Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre; 3065 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPVDNA ve Papsmear testi ile taranmaktadır. HPVDNA testi ve smear alınması son derece kolay bir işlemdir. Özellikle erken evrelerde hastalığın tedavi edilme şansı oldukça yüksektir. Sigara kullanmamak ve sağlıklı beslenmek rahim ağzı kanserinden korunmada etkilidir” dedi.

"Taramalarınızı yaptırın"
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal da, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu belirtti. Tarama ve erken teşhisle rahim ağzı kanseri tedavisinin yüzde yüze yakın olduğunu dile getiren Şebnem Kartal, “Bu bağlamda düzenli olarak yapılan kanser taramaları büyük önem taşıyor. Bizler hem kanserden korunmayı sağlayabilirsek hem de erken teşhis konusunda bilinçli olup zamanında taramalarımızı yaptırabilirsek, büyük oranda kanserden korunmuş oluruz. İlimizde rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinde ve sağlıklı hayat merkezlerinde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan kanser erken teşhis ve taramaları konusunda her daim bilinçli olmalarını ve ulaşabildiği her kişiye bunun önemini anlatmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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