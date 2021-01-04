Van’a ‘beyin cerrahi ameliyat mikroskobu’ kazandırıldı

Dünyada sayılı merkezlerde bulunan ileri teknoloji 4K robotik cerrahi mikroskobundan biri olan beyin cerrahi ameliyat mikroskobu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kazandırıldı.

Türkiye’de belli merkezlerde bulunan bu mikroskop, navigasyon ve ileri tüm teknolojilere açık, kayıt video ve robotik hafıza sistemine sahip tek cihaz olma özelliği taşımaktadır. Floresan filtre teknoloji ile damar yapılarını işaretleyerek kanamaları, damar yaralamalarını önleyen mikroskop, beyin tümörlerini de işaretleyerek düzgün ve tam şekilde çıkarılmasını sağlayıp sağlam olan beyin dokusunun korunmasına yardımcı oluyor.

Cihazın kurulma aşamasına katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Van’dan ve bölge illerden üniversite hastanemize gelen hastalara yapılacak cerrahi müdahalelerde çok kritik öneme sahip olan beyin cerrahi mikroskopunun üniversitemizde olması gurur vericidir. Amacımız hastanemizi modern tıbbi cihazlarla çok daha donanımlı hale getirerek hastalarımıza daha fazla faydalı olmaktır. Ayrıca bu ileri teknolojilerle bilimsel çalışmaları ve araştırma projelerini destekleyerek Van’ı inme merkezi, girişimsel nöroradyoloji merkezi, beyin cerrahi alanlarıyla birlikte bir beyin hastalıkları yönetim kompleksi haline getirmektir“ ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Abdurrahman Aycan ise, mikroskobun 4K görüntülemeyle robotik ve hibrit beyin cerrahi teknolojisine ve floresan filtrelere sahip olması sayesinde tümör ve damarlar işaretlenerek kanamalar durdurabildiğini ve tümör vakalarında güvenli cerrahi yapılabildiği bilgilerini paylaştı.

Etkinliğin ardından, cerrahi mikroskop ile Van’da ilk kez yapılan ameliyatlarla şifa bulan iki hasta ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. 13 yaşında Batman’dan Van’a sevk edilen Beyin AV malformasyon ameliyatı ve yine Van’da ilk kez yapılan hipofiz tümörü ameliyatı geçiren hastalar taburcu edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ile birlikte hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör Şevli, daha sonra hastaneden ayrıldı.

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