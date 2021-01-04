Van Valiliğinden ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ uyarısı

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Van Valiliği, Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki bazı alanların ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olduğunu duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bazı bölgelerde, terörle mücadele harekatı kapsamında icra edilecek operasyonlar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerine halel gelmemesi maksadıyla bazı bölgeler 115 Ocak 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

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