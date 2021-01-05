Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

DHA

Hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da yaşayan Sezgin Yılmaz (27), hatalı basım 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL´nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.
Merkez İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde oturan Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim. Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil. Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-01-05 12:00:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü’nde yüzüyor Van Gölü’nde yüzen doktorun kar üstünde güneşlenme keyfi Korona virüs hastalarıyla ilgilenen doktor, başarısını Van Gölü’nde yüzmeye bağladı
YEREL HABERLER Acil tıp doktoru dondurucu havada Van Gölü’nde ...
Van’ın risk haritası bu kez maviye döndü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; “En kötü iller arasından, en iyi iller arasına girdik” “Hastanelerde yatan hasta sayımız ikili rakamlara kadar düştü”
YEREL HABERLER Van’ın risk haritası bu kez maviye döndü Van Valisi ...
Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy, Van'da tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kırmızı listedeki yaralı yakalı toy, Van'da tedavi ...
Muradiye Şelalesi dondu  
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi dondu  
Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
YEREL HABERLER Çatak'da oksijensiz kalan 12 ton alabalık telef oldu
112 helikopteri 2 kez Bahçeraray’a uçtu Ambulans helikopter biri doğum hastası, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaş için havalandı
YEREL HABERLER 112 helikopteri 2 kez Bahçeraray’a uçtu Ambulans ...
ASRİAD AVM’ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER ASRİAD AVM’ye yoğun ilgi
Çaldıran’da eksi 39 derecede çöpler toplanıyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da eksi 39 derecede çöpler toplanıyor
Van Valiliğinden ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ...
Van’a ‘beyin cerrahi ameliyat mikroskobu’ kazandırıldı
YEREL HABERLER Van’a ‘beyin cerrahi ameliyat mikroskobu’ ...
Erciş’te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Erciş’te laparoskopik ameliyatlar yapılmaya başlandı
Van’da ‘Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı’ ...
Van’da bitkin halede bulunan Bahri kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van’da bitkin halede bulunan Bahri kuşu tedavi altına ...
Van'da hem yasağa uymadılar, hem de yasak tüfekle ava çıktılar
YEREL HABERLER Van'da hem yasağa uymadılar, hem de yasak tüfekle ava ...
Van'da yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Van'da yaban hayvanlarına yem desteği
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark oluşturdu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinde fark ...
Van’da su ürünleri denetimi
YEREL HABERLER Van’da su ürünleri denetimi
Buz tutan göl üstünde mangal yakıp, piknik yaptılar
YEREL HABERLER Buz tutan göl üstünde mangal yakıp, piknik yaptılar
İpekyolu Belediyesinden moral konseri
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden moral konseri
Van'da, çocukların kızak eğlencesi
YEREL HABERLER Van'da, çocukların kızak eğlencesi
İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sokak hayvanlarına sevgi eli
Van'da, kısıtlamada can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Van'da, kısıtlamada can dostlar unutulmadı
Çatak'ta havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu
YEREL HABERLER Çatak'ta havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık ...
Van kısıtlamaya uyuyor
YEREL HABERLER Van kısıtlamaya uyuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X