Van'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar kapsamında Çaldıran İlçesi'nin Burçakalan Mahallesi'nde şüphelenilen bir evde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-01-05 15:37:56



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