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Van'ın 'hassas burunlu' köpekleri, yine Türkiye rekoru kırdı

DHA

Van'ın 'hassas burunlu' köpekleri, yine Türkiye rekoru kırdı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü bünyesinde olan ve operasyonlarda aktif olarak kullanılan özel eğitimli köpekler ile uyuşturucu operasyonlarında geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye rekoru kırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, Van'da 2020'de de polis operasyonlarında 4 ton 311 kilo eroin, 377 kilo metamfetamin, 156 kilo afyon sakızı ele geçirildiğini, yüzde 70'inin hassas burunlu köpekler tarafından bulunduğunu söyledi.
Uyuşturucu sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından Van'da polis ekipleri, operasyonlarını gece gündüz sürdürürken, en büyük yardımcıları da hassas burunlu köpekler oluyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'nde barınan ve eğitimleri de burada yapılan dedektör köpekler, 4 aylık sıkı eğitimin ardından uyuşturucu operasyonlarında kullanılıyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar, her geçen gün yeni yöntemler denerken, köpekler ile sevkiyata engel olunmaya çalışılıyor. Operasyonlarda aktif olarak kullanılan özel eğitimli köpeklere, geçen yıl olduğu gibi bu sene de çok önemli operasyonlarda görev verildi.  
TÜRKİYE REKORU VAN'DA 
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları kapsamındaki operasyon ve polis kontrol noktalarında yapılan aramalarda, bu yıl da özellikle eroin bulunmasında Türkiye rekoru kırıldı. Narkotik ekipleri, 2019'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 ton 231 kilo 754 gram eroin, 346 kilo 360 gram esrar, 42 kilo 907 gram afyon sakızı, 94 kilo 334 gram metamfetamin, 3 bin 49 sentetik hap, 358 kök Hint keneviri ile 38 gram kokain ele geçirdi.
ŞUBE MÜDÜRÜ DUMLUPINAR: 
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, pandemi nedeniyle kaçakçılıkta azalma olduğu belirterek, kentte 2020 yılında da polis operasyonlarında 4 ton 311 kilo eroin, 377 kilo metamfetamin, 156 kilo afyon sakızı ele geçirildiğini söyledi. 
Van'ın İran sınırında olması nedeniyle kaçakçılık faaliyetlerine büyük oranda maruz kaldığını belirten Muhsin Dumlupınar, "Van'ın da İran'a sınırı oldukça fazla ve bundan dolayı da kaçakçılık faaliyetleri fazla olmaktadır. Özellikle eroin ve metamfetamin konusunda ülkemiz transit ülke konumu da bulunmaktadır. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu senede çok ciddi yakalamalara imza attık. Ekiplerimiz, 4 ton 311 kilo eroin, 377 kilo metamfetamin, 156 kilo afyon sakızı ele geçirdi. Ülkemizde emniyet birimlerinin eroin yakalamalarının yüzde 41'i Van Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekipleri tarafından ele geçirildi" dedi. 
'SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN KATKISI BÜYÜK'
Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'ndeki dedektör köpeklerin birçok operasyonda aktif rol oynadığını kaydeden Şube Müdürü Dumlupınar, özel olarak bakımlarının yapıldığını ve uyuşturucu ile mücadelede polis ekiplerinin baş yardımcıları olduğunu söyledi. Dumlupınar, "Bizim yakalamamızda ciddi anlamda hassas burunlu sevimli dostlarımızın katkısı bulunuyor. `Oskar´, `Zeus´, `Zeyna´, `Bozo´, `Şila´ ve `Bobi´ olsun bu yakalamalarda verdikleri destek yadsınamaz. Yani yüzde 70 yakalamamızda bu hassas burunlu köpeklerin payı var" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-01-06 08:26:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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