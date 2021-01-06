Van'da jandarma 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri arazi arama-tarama faaliyetinde 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahallede yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-06 10:51:55



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