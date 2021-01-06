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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarına başladı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Van Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle etkin şekilde mücadele etmek için çalışmalarının startını verdi. Vektörle mücadele konusunda vatandaşlardan da destek isteyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Hazırlanan broşürlerde vektörlerle mücadele konusunda sivrisineklerin, göletler, bataklıklar, su havzaları, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanaları, su kuyuları, inşaat temeli için açılan çukurlar, su varilleri, eski otomobil lastikleri, fosseptik çukurları, saksılar ve gelişi güzel bahçelere konulan kaplarda çoğalabileceklerine değinildi.
Ayrıca alınacak çok küçük önlemlerle de Van Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu vektörle mücadele çalışmalarına büyük destek olunacağı belirtildi.
Vektörle mücadelede alınacak erken önlemlerin çoğalmanın önüne geçeceğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, vektörle mücadelenin geniş kapsamlı bir mücadele olduğunu söyledi. Allahverdi, “Problemi kaynağından çözmek için bu yıl çalışmalarımıza vatandaşlarımızla birlikte başladık. Bu doğrultuda vektörle mücadele için hazırladığımız broşürlerimizi ekiplerimizle birlikte esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtık. Vatandaşımızın bahçesinde, evinin önünde alacağı küçük bir önlem bizim bu mücadelemize çok büyük destek verecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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