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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’den Kadın Aile Daire Başkanlığına ziyaret

İHA

Vali Bilmez’den Kadın Aile Daire Başkanlığına ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın ve Aile Daire Başkanlığını ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Eşi Meral Bilmez ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Daire Başkanlığı binasını ziyaret eden Vali Bilmez, Kadın Aile Daire Başkanı Selma Biçek ve burada görevli müdürler tarafından karşılandı. Vali ve beraberindekiler daha sonra başkanlık bünyesindeki dikişnakış, seramik, resim, spor, el sanatları, ahşap boyama, kilim, savatlı gümüş ve takı tasarımı gibi kursların verildiği atölyeleri gezdi. Burada görev yapan personel ile bir araya gelen Vali Bilmez, odaları tek tek gezerek personelle yakından ilgilendi.
Daha sonra Kadın Aile Daire Başkanı Selma Biçek’ten bilgi alan Bilmez, pandemi sonrası bu alanların aktif bir şekilde kullanılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Burada bir süre vakit geçiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez daha sonra buradan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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