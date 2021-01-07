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Van'da yılda 245 ton üretimin yapıldığı tesiste alabalık sağımı 

DHA

Van'da yılda 245 ton üretimin yapıldığı tesiste alabalık sağımı 


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yukarı Kaymaz Mahallesi'ndeki alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. 30 yıldır hizmet verilen balık çiftliğinde, yılda 245 ton alabalık üretimi gerçekleştirilirken, kent genelindeki 2019'da 37 alabalık tesisinde 2 bin 600 ton alabalık üretimi yapıldı. Balık çiftliği çalışanı Rıdvan Yılmaz, sağım yapıldıktan sonra yumurtaların 40 gün depolarda bekletildiğini, elde edilen yavruların da büyük emekler harcanarak yetiştirildiğini söyledi.
Van ve ilçelerinde bulunan 37 Alabalık tesisinde 2019'da 2 bin 600 ton alabalık üretimi yapıldı. Bu tesislerin 21'inde 21 milyon yavru alabalık yetiştirildi. Gürpınar ilçesine bağlı Yukarı Kaymaz Mahallesi'nde organik üretim yapan Şifa Alabalık tesisinde ise bugünlerde yoğun bir mesai var. 30 yıldır üretim yapılan alabalık çiftliğinde sağılan yumurtalar, elverişli ortamlarda döllendiriliyor ve yavru üretimi yapılıyor.
40 GÜN İÇİNDE YUMURTADAN YAVRU BALIKLAR ÇIKIYOR
Sağım dönemi gelmiş olan anaç balıklardan önce dişi balıkların yumurtaları daha sonra erkek anaçların spermaları sağılıyor. Dişi balıklardan sağılan yumurtalar ile erkek balıkların spermaları karıştırılıp, 7-15 dakika döllenmesini beklendikten sonra yumurtalar yıkayıp özel kuluçka dolaplarına konulur. Dolaplarda 40 gün bekletilen yumurtalardan yavrular çıkmaya başlıyor. Alabalık yavruları, büyütme havuzlarında ise 125-150 gün içerisinde parmak boya ulaşıyor. Sonrasında 7 ay içerisinde 200-250 gram porsiyonluk alabalık olarak sofralara sunuyor. Alabalık, doymamış yağ asitleri bakımından zengin ve biyolojik değerli yüksek bir besin kaynağı.
`YILDA 245 TON ALABALIK ÜRETİMİ YAPIYORUZ´
Alabalık çiftliğinde gökkuşağı alabalıkların üretiminin yapıldığını anlatan Rıdvan Yılmaz, "Alabalık tesisinde 9 yıldır çalışıyorum. Burası 30 yıldır halkımıza hizmet veriyor. Burada restoranımız da mevcut. Şu anda da sağım dönemi olduğu için anaçlarımızı sağıyoruz. Anaçlardan yumurta alıyoruz ve dolaplara yerleştirip, yaklaşık 40 günde yumurtadan çıkma süresidir. Kendi üretimimizi yaptığımız için dışarıdan yavru almıyoruz. Bütün yavrularımızı kendimiz üretiyoruz. Burada yılda 245 ton balık üretimi yapılıyor. Zaman zaman bu kapasitenin üzerine de çıkıyoruz. Devlet bu konuda destek veriyor. Şu anda 29 havuzumuz mevcut. 4 bin metrekare üzerinde de bir gölet var. Üretimi kendimizi yaptığımız için Doğu Anadolu Bölgesi'ne balık gönderebiliyoruz. Van'ın yanı sıra Ağrı ve Hakkari'ye de balık gönderiyoruz. Kış sezonunda balıklar tat olarak daha lezzetli oluyor. Kilosunu da 30 liradan satıyoruz" dedi.
VAN'DA 2019'DA 2 BİN 600 TON BALIK ÜRETİMİ 
İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir ise, kent genelinde 37 alabalık tesisinin bulunduğunu ve bu tesislerin yaklaşık 3 bin 700 ton kapasiteli olduğunu belirterek, "Ancak bunlar yüzde 75-80 kapasiteyle çalıştıkları için 2019 yılını baz alırsak 2 bin 600 ton alabalık üretimimiz mevcut. Bu 37 işletmenin 21 işletmesinde yavru balık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yılda yaklaşık 21 milyon yavru balık yetiştirilmektedir. Bu 21 işletmenin 7 tanesi kendi yavrusunu ürettiği gibi dışarıya da yavru satabilmektedir. Geriye kalan 14 işletme ise sadece kendi ihtiyacı olan yavru üretmektedir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-01-07 08:14:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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