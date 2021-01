Edremit’in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor

Van’ın Edremit ilçesinin kuruluşundan bu yana var olan altyapı sorunu sona eriyor.

Van’ın turizm açısından en önemli ilçelerinden biri olan Edremit’in yıllardır süren altyapı sorunu, yapılan proje çerçevesinde sona eriyor. Toplam 60 milyon TL gibi bir bütçenin harcanacağı projenin yaklaşık 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tanıtımı ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen basın açıklamasına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve yüklenici firma Türem Söğütlü yetkilileri katıldı. Burada gazetecilere proje hakkında açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit’in altyapısı ile ilgili ihalenin neticeye bağlandığını ifade ederek, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından projenin açık ihale edildiğini söyledi. Yüklenici firmanın geldiğini ve bölgede yer tahsisinin yapıldığına dikkat çeken Vali Bilmez, “İnşallah baharla birlikte hızlı bir şekilde yapılacak. Bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı VASKİ, İller Bankası Bölge Müdürü ve süreci baştan itibaren takip eden Edremit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Projenin bedeli 60 milyon TL”

Projenin 60 milyon TL bedeli olduğunu belirten Bilmez, “Coğrafi ve turistik açıdan en güzel ilçemiz Edremit olmasına rağmen, maalesef Edremit’in bir kısmında altyapı anlamında ciddi sıkıntısı vardır. İnşallah bu proje kısa sürede devreye alınır. Arıtmamızda da son aşamaya gelindi. İnşallah kısa süre içinde onu da devreye alacağız ve daha sağlıklı işleyecek bir sistem kuracağız. Bu anlamda projenin Edremit halkına, Van halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Edremit’in ilçe olmasından bu yana var olan bir sorundu"

Yüklenici firmanın kısa konuşmasından sonra açıklamada bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise ilçenin uzun yıllardan beri altyapı sorunu olduğunu vurgulayarak, “Edremit’in ilçe olmasından bu yana yaklaşık 3040 yıldır var olan bir sorundu. Eski Edremit dediğimiz ve Edremit’in yeşilini barındıran kısımda maalesef bir altyapı çalışması yoktu. Birde gerek seçim öncesinde gerek seçim sonrasında sahada da en çok karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biriydi. Uzun bir uğraştan sonra yaklaşık bir yıllık gecikmeyle de olsa bugün start vermiş olduk. Yüklenici firmada alanında uzman bir firma. Onlar da bir an önce şantiyesini kurup bu işi yapmayı arzulamaktalar. Biz de Edremit Belediyesi olarak bize düşen kısımda bu işin bir an önce bitirilmesini arzu ediyoruz. Ben projenin ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İnşaatın birinci aşama yapımının 65 kilometre kanalizasyon hattı ve 7 adet terfi istasyonundan oluştuğunu dile getiren Say, bin 679 adet muayene bacası, 45 bin adet parsel bacasının yapılacağını kaydetti. Başkan Say, projenin Elmalık, Yeni Mahalle, Yeni Cami ve Eski Cami mahallelerini kapsadığını sözlerine ekledi.

Basın toplantısı soru cevap ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.