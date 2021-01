Van'da, Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu gideriliyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesindeki 40 yıllık altyapı sorunu, başlatılan projeyle sona erecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nca ihaleye çıkarılan projenin, 500 iş günü içinde bitirileceğini söyledi.

Van'ın en önemli turizm ilçelerinden Edremit'in yıllardır süren altyapı sorunu, başlatılan proje ile son bulacak. Yaklaşık 60 milyon TL'lik projenin 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın girişimiyle başlatılan proje, İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nca ihaleye çıkarıldı. İlçenin Elmalık, Yeni Mahalle, Yeni ve Eski Cami mahallelerini kapsayan projenin hayata geçirilmesi ile artık kanalizasyon suyu, Van Gölü'ne akıtılmayacak.

Türem Limited ve Söğütlü Limited şirketleri ortaklığı ile ilahesi alınan projenin tanıtım toplantısı, Edremit ilçesindeki 112 Çağrı Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez başkanlığındaki toplantıya Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, Vaski Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

'TURİSTİK İLÇEMİZİN EN BÜYÜK SORUNU ÇÖZÜLECEK'

Vali Bilmez, İller Bankası kanalıyla yapılan projenin ihalesinin sonuçlandığını belirterek, "Sonuca bağlanması süreci biraz uzun sürdü. Kamu İhale Kurumu'na, ihale gittiği için açık ihale yöntemiyle İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce proje ihale edildi. Firmamız bugün itibarıyla geldi. Bölgede yer teslimi yapıldı kendisine ama inşaat sezonu ilkbahara kaldı. Bu işi yapacak firmalar işi bilen ve güvenilir firmalar. Bu projenin hayata geçmesinden dolayı da ben hem VASKİ Genel Müdürü'müze hem İller Bankası Genel Müdürü'müze ve süreci baştan beri takip eden Edremit Belediye Başkanı ile AK Parti İlçe Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Proje bedeli 37 milyon 252 bin 128 TL'dir. Ancak tamamlanana kadar bu rakam 5960 milyon civarına ulaşacak bir iş. 50 bin nüfusa hitap edecek bir proje. Turistik ve coğrafi anlamda en güzel ilçemiz olmasına rağmen maalesef Edremit'in altyapı, kanalizasyon anlamında ciddi bir sıkıntımız vardı. İnşallah bu proje devreye girerse arıtmamız da son aşamaya geldi. Bu projenin ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Say ise ilçenin uzun yıllardan beri altyapı sorunu olduğunu vurgulayarak, "Edremit'in ilçe olmasından bu yana yaklaşık 3040 yıldır var olan bir sorundu. Eski Edremit dediğimiz ve Edremit'in yeşilini barındıran kısımda maalesef bir altyapı çalışması yoktu. Bir de gerek seçim öncesinde gerek seçim sonrasında sahada da en çok karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biriydi. Uzun bir uğraştan sonra yaklaşık bir yıllık gecikmeyle de olsa bugün start vermiş olduk. Yüklenici firmada alanında uzman bir firma. Onlar da bir an önce şantiyesini kurup bu işi yapmayı arzulamaktalar. Biz de Edremit Belediyesi olarak bize düşen kısımda bu işin bir an önce bitirilmesini arzu ediyoruz. Ben projenin ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-07 10:41:27



