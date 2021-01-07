Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren K.G. (61), çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde karayolunun ulaşıma kapatılması dolayısıyla tahsis edilen polis helikopteriyle Van'da hastaneye kaldırıldı.Van'da geçen yıl 4-5 Şubat'ta meydana gelen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı VanBahçesaray yolu, bu yıl çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde ulaşıma kapatılıyor. Dün akşam, yolun kapalı olduğu saatlerde Bahçesaray ilçesinde K.G., kalp krizi geçirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle K.G.'nin yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi´ne ait 'Sikorsky' helikopter, K.G'yi hastaneye ulaştırmak için havalandı. Refakatçisi ile birlikte bölgeden alınan K.G., Van'a getirilip, pistte hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. K.G., daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

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-Bahçesaray'a iniş yapan helikopter

-Sedye ile helikoptere götürülen hasta

-Hastadan detaylar

-Hastanın helikopterden inişi

-Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülmesi

GÖRÜNTÜLER, WHATSAAP'TAN GRUBA GEÇİLDİ.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-07 13:39:10



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