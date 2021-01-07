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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran’daki kasaplar denetlendi

İHA

Çaldıran’daki kasaplar denetlendi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kasapları denetleyerek hijyen konusunda uyarıda bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kasapları denetilerek; tartı, hijyen, kesimi gerçekleşen hayvanların mezbahane ortamında kesilip kesilmediği, maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları konusunda inceleme yaptı. İlçede tüketilen etlerin sağlıklı bir ortamda halka sunulması için denetimlerin sıkılaştırıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Belediye Başkanlığımızca düzenli olarak zabıtalarımız 7/24 halkımıza hizmet vermekteler. Özellikler pandemi döneminden bu yana seyyar satıcılarımız, kaldırım denetimlerimiz, gıda tüketimlerinin yapıldığı yerler, unlu mamuller ve kasaplarımızın düzenli olarak denetilmektedir. İki haftada bir yapılan denetimler kapsamında kasaplarımızı gezerek; tartı, hijyen, kesimi gerçekleşen hayvanların mezbahane ortamında kesilip kesilmediği, maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları konusunda incelemelerimizi yaparak esnafımız uyarıldı. Amacımız, halkımızın sofrasına her türlü gıdanın sağlıklı şeklide ulaşmasına katkı sunmaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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