Başkan Vekili Aslan, gençlik buluşmalarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aslan, gençlik buluşmalarına devam ediyor

İHA

Başkan Vekili Aslan, gençlik buluşmalarına devam ediyor

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Mahalle, aile ve esnaf buluşmalarını sürdüren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kez belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gençlerle bir araya geldi. Buluşma programına belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Korona virüs tedbirleri gözetilerek belediye konferans salonunda, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Vekili Aslan, gençlerle tek tek tanışarak okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili sohbet etti.

“Hedeflerinizde ısrarcı olun”
Gençlere geleceğe dair hedef belirlemelerini ve bu hedeflerde ısrarcı olmalarını da tavsiye eden Aslan, “Bir araya gelmemizin sebebi sizlerin taleplerini dinlemek ve yapılacak projelerde sizlerin fikrini almak. Sizler bizler için, memleketimiz için çok değerlisiniz. Bütün insanları kalitelerine göre sevin. Fikri ne olursa olsun insanlara saygı duyun. İçinizde sevgi olsun ve sevgiyi insanlara gösterin. Yanınızda olacak insanlar, size bir şeyler katabilsin. Çok güzel hedefleriniz var. Bunları duyunca çok mutlu oldum” dedi.

“Gençlerden teşekkür”
Sohbete katılan gençler ise belediyenin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını, sosyal, kültürel, sanat, çevre ve spor projelerini çok beğendiklerini ifade ederek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Korona virüs Van turizmini olumsuz etkiledi Van Müzesi Müdürü Erol Uslu; Akdamar Adasını 56 bin 108 kişi ziyaret etti” “Van Kalesini 27 bin 500 kişi ziyaret etti”
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs Van turizmini olumsuz ...
Kan bağışını artırmak için yoğun çaba
YEREL HABERLER Kan bağışını artırmak için yoğun çaba
'Balon balığını küresel ısınma nedeniyle her yerde görmemiz mümkün'
YEREL HABERLER 'Balon balığını küresel ısınma nedeniyle her yerde ...
“Tarihi İpekyolu” ulusal fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER “Tarihi İpekyolu” ulusal fotoğraf yarışması sonuçları ...
Van Cumhuriyet Başsavcılığından ‘balon balığı’ soruşturması
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcılığından ‘balon balığı’ ...
Van'da, 'balon balığından ölüm' iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Van'da, 'balon balığından ölüm' iddiasına soruşturma
Kaymakam Solak’tan mahalle ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Solak’tan mahalle ziyareti
Çaldıran’daki kasaplar denetlendi
YEREL HABERLER Çaldıran’daki kasaplar denetlendi
Çaldıran Belediyesi geleceğin milli kayakçılarını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi geleceğin milli kayakçılarını ...
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis ...
Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden gazetecilere, pasta ile 10 Ocak sürprizi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden gazetecilere, pasta ...
Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle Van'a ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bahçesaray'da kalp krizi geçiren kişi, polis ...
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis ...
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu bitirdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçenin daha çöp sorununu ...
Balon balığının Akdeniz'den Van'a 'ölüm' yolculuğu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş; “Van Gölü’nde balon balığı bulunmuyor” “Balon balığı Van’a getirilen balıkların arasına karışmış”
YEREL HABERLER Balon balığının Akdeniz'den Van'a 'ölüm' yolculuğu Dr. ...
Van'da, Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu gideriliyor
YEREL HABERLER Van'da, Edremit'in 40 yıllık altyapı sorunu ...
Ombudsmana başvurdu, diş tedavisi ücreti alınmadı
YEREL HABERLER Ombudsmana başvurdu, diş tedavisi ücreti alınmadı
Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da, kalaşnikof ve 2 kilo metamfetamine 2 gözaltı
Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Edremit’in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor
YEREL HABERLER Edremit’in 40 yıllık altyapı sorunu sona eriyor
İpekyolu Belediyesinden online spor bilgi yarışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden online spor bilgi yarışması
Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için ...
Van'da yılda 245 ton üretimin yapıldığı tesiste alabalık sağımı 
YEREL HABERLER Van'da yılda 245 ton üretimin yapıldığı tesiste ...
Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını verdi
YEREL HABERLER Gözleri görmeyen köpeği sahiplenip, 'Gözüm' adını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X