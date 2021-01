Çığ riskine karşı yolu kapalı evinden helikopterle alınan hastadan teşekkür

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçiren ve çığ riski yüzünden evine giden yolun kapalı olması nedeniyle polis helikopteriyle alınıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kazım Gülgezer (61), anjiyo ile kendisini iyileştiren doktorlara ve hastaneye ulaşmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Van'da geçen yıl 45 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı VanBahçesaray yolu, bu sene çığ riski nedeniyle her gün belirli saatlerde ulaşıma kapatılıyor. Yolun kapalı olduğu akşam saatlerinde, 2 gün önce, Bahçesaray ilçesine bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki evinde Kazım Gülgezer, kalp krizi geçirdi. Gülgezer´in yakınları, hemen yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi´ne ait 'Sikorsky' helikopter, Gülgezer'in hastaneye ulaştırılması için havalandı. Refakatçisiyle birlikte bölgeden alınan Gülgezer, Van'a getirilip, pistte hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülgezer, sağlık durumu ağır olduğu için doktorlar tarafından hemen anjiyoya alındı.

48 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALDI

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 48 saat yoğun bakım servisinde kalan Kazım Gülgezer, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi. Yapılan tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Gülgezer, "Ahırdaki hayvanlarıma baktığım sırada sancılarım başladı, kalbim sıkıştı. Sonra çocuklarım hemen yanıma geldiler. BahçesarayVan yolu çığ riski nedeniyle günün belirli saatlerinde kapalı olunca gelen helikopterle Van'a getirdiler. Hastanede tedavimin ardından hamdolsun, ben şu an çok iyiyim. Anjiyo yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Devletimiz hep var olsun, sağ olsun. Şu an sağlık durumum iyi" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı KardiyolojiKalp Merkezi Sorumlusu Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanın 2 gün önce polis helikopteriyle hastaneye getirildiğini belirterek, "Hastamız kalp krizi şikayetiyle geldi. Bildiğiniz üzere Bahçesaray buraya 3 saat uzaklıkta bulunan bir ilçe. Kış aylarında da kara yolu ciddi problem olmakta. Geçen sene de bir çığ felaketi olmuştu. Kalp ile ilgili problemlerde zamanla yarış söz konusu. Zaman uzadıkça hastanın hayatını kaybetme riski oluyor. Bu nedenle en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyordu. Bununla ilgili Van'dan ilçeye polis helikopteri yönlendirildi. Hızlı bir şekilde hastayı transfer etmesiyle kliniğimizde doktor ve hemşire arkadaşlarımızın uygun müdahaleleriyle hastamız şu anda çok iyi durumda. Hayati tehlikeyi atlattı. Muhtemelen 2 gün izledikten sonra hastamızı taburcu edeceğiz. Hasta ilk geldiğinde kalp krizi söz konusuydu. Biz de hemen yoğun bakıma alıp, anjiyo yapınca hastanın durumunda toparlanma oldu" diye konuştu.

Zeki Gülgezer de kalp krizi geçiren amcasını hayata döndüren doktorlara ve helikopter gönderen yetkililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-08 14:52:33



