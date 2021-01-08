Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli Ankara ve İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa yönelik Van merkezli Ankara ve İstanbul’da operasyon düzenlendi. 8 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.