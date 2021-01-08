Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 10. Haftasında Mardin temsilcisi Mardin Voleybol takımını 30 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

20202021 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, aldığı galibiyetlerle yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sezon başından bu yana çıktığı 10 karşılaşmanın 9’undan galibiyetle ayrılan Van temsilcisi, tek mağlubiyetini ise Elazığ Voleybol takımına karşı aldı. Son olarak Mardin Voleybol takımına konuk olan kırmızı siyahlılar, ilk seti 257 ikinci seti 255 son seti ise 257 kazanarak 30’lık net skorla parkeden ayrıldı. Bu skorla puanını 25’e çıkartan Van temsilcisi, 9 Ocak Cumartesi günü ise Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol takımına konuk olacak.

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