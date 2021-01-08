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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASRİAD’dan kurum ziyaretleri

İHA

ASRİAD’dan kurum ziyaretleri

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, kentin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında STK ve oda başkanlarını ziyaret etti.
Kentin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında ziyaretlerine devam eden ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, İş Geliştirme Başkanı H. İbrahim Karatekin ile birlikte ilk olarak DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ı ziyaret etti. Yatırımlarla ilgili istişarede bulunulan ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. Daha sonra Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret eden Başkan Han, derneğin faaliyetleri ve yapılacak projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olmasından dolayı esnafın yaşadığı sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunan Han, “İlimizin mevcut sorunlarına çözüm üretmek, ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili kurum ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda bugün hem DAKA hem Van ESOB’u ziyaret ettik. Oldukça samimi geçen ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunduk. İstihdam ve işsizlik konusunda yeni çalışmalar istişare edildi. Bu çerçevede bizleri en güzel şekilde ağırlamalarından dolayı Genel Sekreter Halil İbrahim Güray ve Van ESOB Başkan İsa Berge’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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