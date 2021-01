Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi büyülüyor

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle büyülüyor.

Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi’nin bir kısmı buzla kaplandı. Hava sıcaklığının ocak ayında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi’nin bir bölümünü buza dönüştürdü.



Doyumsuz görüntüler oluşturuyor

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, giydiği buzdan gelinliğiyle ilgi odağı oldu.

Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti.

