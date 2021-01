VGC’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) yönetimi olarak meslektaşlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan VGC yönetimi, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı zor bir süreç yaşıyoruz. Bu zor dönemde bile biz gazeteciler her zaman fedakarca görevimizin başında olduk. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek kamuoyunun haber alma özgürlüğünü kısıtlamamak adına sıkıntılarımız bir kenara bırakarak gece gündüz çalıştık. Virüse karşı uygulanan tedbirler sürerken gazeteciler hep ön saflarda mücadelelerini sürdürdü. Bu nedenle kamu yararı için her zaman halkla iç içe olan gazetecilerin sağlık çalışanlarından hemen sonra aşılanmaları gerekmektedir. Salgın sürecinde birçok kesim gibi bizde ekonomik anlamda çok kan kaybettik” denildi.

Emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin önemli olduğu bu dönemlerde gazetecilere ve kurumlarına daha çok sahip çıkılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, internet yasasından mesleki standartlara ve yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına gibi düzenlemeler geç kalınmadan yasalaşmalıdır. Ayrıca sektörde mesleki düzenleme olmaması bir takım kişilerin gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy göstermesine neden olmaktadır. Gazeteciler, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan bu çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olunamamaktadır. Bu nedenle ivedilikle mesleki düzenleme de yapılmalıdır. Bu bağlamda gelecekte meslek adına her şeyin iyi olacağı ümidimizi kaybetmeden tekrardan tüm basın camiasının’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar ve başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

